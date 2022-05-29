Москва, 29 мая 2022, 10:07 — REGNUM Член Совфеда Андрей Клишас предлагает перейти на расчеты в рублях при экспорте зерна.
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«Поставок зерна, удобрений — всё за рубли», — отметил Клишас в телегам-канале.
Так сенатор отреагировал на то, что Минсельхоз допускает расчеты в рублях при экспорте зерна.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил о том, что Россия ворует зерно на востоке Украины.
В то же время Минсельхоз России планирует задействовать интервенционный фонд для стабильного снабжения зерном мукомольных и хлебопекарных предприятий.
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