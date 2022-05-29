Вашингтон, 29 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В неловкую ситуацию попал Североатлантический альянс (НАТО) во время подготовки к крупным военным маневрам в Швеции из-за того, что на них были приглашены военные Турции. Такое мнение 29 мая высказал ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах», — написал он в своем материале.

Также Атламазоглу указал, что Швеция был неслучайно выбрана местом для проведения военных учений альянса, так как она вместе с Финляндией собирается стать членом НАТО. Вместе с тем, Турция оказалась единственной из стран альянса, которая наложила вето на вступление указанных стран в этот блок.

Отметим, в период с 5 по 17 июня в Швеции состоятся крупные военные учения НАТО Baltic Operations 22, в которых будут принимать участие военные из 14 стран — членов альянса. Также в них будут участвовать представители двух стран — партнеров НАТО: Швеции и Финляндии.