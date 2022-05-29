Барнаул, 29 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Алтайском крае за минувшие сутки, 28 мая, произошло 55 пожаров, из них два очага возникли на территории садоводческих некоммерческих товариществ, сообщает телеграмм-канал ГУ МЧС РФ по региону.

skeeze Пожар

В первом случае, в садоводстве «Степное» Первомайского района, горела трава в 50 метрах от 3 линии дачных домиков. Во втором случае, в СНТ «Строитель» г. Бийска, загорелся садовый домик. К тушению пожара привлекалось 10 человек личного состава ГУ МЧС России по Алтайскому краю и 2 автоцистерны.

«Проблема возгораний в дачных поселках продолжает оставаться актуальной для Алтайского края. Нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем — вот основные причины, проводящие к пожару», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность.

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