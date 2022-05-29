Донецк, 29 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецк из БМ-27 «Ураган». Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:45 — н. п Георгиевка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 ракет из БМ-27 «Ураган», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 мм.