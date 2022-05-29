Барнаул, , 09:57 — REGNUM В Алтайском государственном педагогическом университете организовали сбор гуманитарной помощи детям Донецкой и Луганской народных республик. Первыми на призыв помочь откликнулись преподаватели и студенты вуза.

Более тонны гуманитарной помощи детям Донецкой и Луганской народных республик собрали в столице Алтайского края Министерство образования и науки Алтайского края

За два месяца собрали 1010 килограммов гуманитарной помощи и передали в Алтайское краевое отделение Российского детского фонда, который отправил его в один из пунктов сбора в Ростове-на-Дону.

«Как только увидела объявление в группе педуниверситета о сборе гуманитарной помощи, сразу после пар побежала по магазинам. Первым делом зашла в канцелярские товары, старалась выбрать все самое яркое, качественное — альбомы, краски, карандаши, фломастеры, красивые точилки, необычные ластики — для ребят, детство которых опалено войной», - рассказала одна из участниц акции.

Как подчеркнули в министерстве образования и науки региона, эту акцию поддержали другие вузы Барнаула и общественные организации. На пункт сбора гуманитарной помощи подарки и угощение для детей ДНР и ЛНР приносили сотрудники и студенты Финансового университета, Барнаульского юридического института, Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, участники клуба байкеров «Ночные волки», учителя и ученики гимназии №27.

В коробках и пакетах жители Барнаула передавали сладости для детей, канцелярские принадлежности, игрушки, книги. Организационную помощь в сборе оказал студенческий спасательный отряд Алтайского государственного педагогического университета «Олимп безопасности». Ребята принимали гуманитарную помощь на пункте сбора, организованном на территории АлтГПУ, сортировали, упаковывали и укладывали ценный груз.

Напомним, три месяца прошло с начала специальной военной операции на Украине. Вооруженным силам ДНР и ЛНР совместно с российскими военными уже удалось освободить немалую часть Донбасса. Цель — денацификация и демилитаризация Украины. Редакция ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию.

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