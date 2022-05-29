Названы самые теплые дни предстоящей недели в Москве
Москва, 29 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. 30 мая и 3 июня в Москве станут самыми теплыми днями предстоящей недели, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Москва. Лето
Воздух в мегаполисе в эти дни прогреется до +23 градусов. Погода приобретет летний характер и окажется умеренно теплой на протяжении всей недели.
С 31 мая по 2 июня столбики термометров покажут до +20 градусов днем и до +10…+13 градусов в ночное время суток.