Москва, 29 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. 30 мая и 3 июня в Москве станут самыми теплыми днями предстоящей недели, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Лето

Воздух в мегаполисе в эти дни прогреется до +23 градусов. Погода приобретет летний характер и окажется умеренно теплой на протяжении всей недели.

С 31 мая по 2 июня столбики термометров покажут до +20 градусов днем и до +10…+13 градусов в ночное время суток.