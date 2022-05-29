Нью-Йорк, США, 29 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Американский боксер Джервонта Дэвис победил нокаутом своего соотечественника Роландо Ромеро в поединке, на кону в котором стоял его пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг, проходившем в Нью-Йорке. Об этом 29 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Брэк». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

Дэвис победил в шестом раунде 12-раундового поединка, когда его сопернику рефери засчитал технический нокаут.

Отметим, это вторая удачная защита 27-летним Джервонта Дэвисом его титула чемпиона по версии WBA, в его активе теперь стало 27 побед (25 — нокаутом) и ни одного поражения. Для 26-летнего Роландо Ромеро это поражение стало первым при 14 побед (12 — нокаутом).