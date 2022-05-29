Москва, , 09:52 — REGNUM В I квартале 2022 г. жители России стали покупать меньше планшетов, пишут Известия».

Дети за планшетами

В пресс-службе «Связного» сообщили, что в I квартале 2022 года жители России приобрели около 537 тыс. планшетов на сумму более 13,5 млрд рублей. С учетом апреля эти цифры увеличились до 650 тыс. и более 15 млрд рублей соответственно.

При этом в России стали все чаще отказываться от планшетов, свидетельствуют оценки МТС и «Мегафон», согласно которым в I квартале 2022 г. в России купили на 6% меньше планшетов, чем годом ранее.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что будет упрощен ввоз в РФ смартфонов, компьютеров, планшетов. Такое решение «облегчит импорт техники» и позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка.