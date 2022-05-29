Москва, , 09:50 — REGNUM Видеозапись уничтожения российскими боевыми вертолётами Ка-52 укреплённой позиции и двух танков киевских боевиков в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 29 мая Минобороны России.

Вертолет Ка-52 Vitaly V. Kuzmin

На выложенных в интернет кадрах запечатлены моменты ракетных ударов российских винтокрылых боевых машин по двум танкам и укрепленной позиции ВСУ, а также видеозапись объективного контроля, на которой видно, что названные объекты были поражены.

При этом уточняется, что удары ракетами были нанесены на расстоянии свыше пяти километров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР из минометов.