Москва, 29 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения российскими боевыми вертолётами Ка-52 укреплённой позиции и двух танков киевских боевиков в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 29 мая Минобороны России.

Vitaly V. Kuzmin Вертолет Ка-52

На выложенных в интернет кадрах запечатлены моменты ракетных ударов российских винтокрылых боевых машин по двум танкам и укрепленной позиции ВСУ, а также видеозапись объективного контроля, на которой видно, что названные объекты были поражены.

При этом уточняется, что удары ракетами были нанесены с расстояния свыше пяти километров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР из минометов.