Кейптаун, 29 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Более 300 млн человек вакцинировано от коронавируса в Африке, передает All Africa.

ЮАР

По состоянию на 28 мая число подтвержденных случаев COVID-19 в 55 африканских странах достигло 11 млн 710 тыс. 171 человек. Число смертельных случаев достигло 253 тыс. 862 человек, выздоровели — 9 млн 841 тыс. 3282.

В ЮАР зарегистрировано больше всего случаев заболевания: 3 млн 948 тыс. 199 человек, 101 тыс. 128 человек умерли.

Другими наиболее пострадавшими странами являются Марокко (1,167 млн), Тунис (1,042 млн), Египет (515 тыс.), Ливия (501 тыс.), Эфиопия (472 тыс.) и Кения (324 тыс.).