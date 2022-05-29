Москва, 29 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В апреле спрос на жилье упал в среднем по России на 65%, сейчас на рынке недвижимости много невостребованных объектов, пишут «Известия».

Новостройки

По данным экспертов, на востребованность жилья в новостройках не повлияла и льготная ипотека.

За год средние цены на квартиры в новостройках в РФ выросли на 30−37%, с начала 2022 г. — примерно на 12%, а по итогам 2021 г. — остались прежними.

Теперь девелоперы вынуждены делать скидки на неликвидное жилье и проводить акции.

«Несмотря на то что ставки снизились, а спрос постепенно начинает восстанавливаться, на рынке цены продолжают стагнировать», — отметил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.