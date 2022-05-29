Москва, , 09:34 — REGNUM Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, отличившимся при освобождении Красного Лимана. Об этом 29 мая сообщили в Минобороны РФ.

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Церемония прошла в самом городе. Государственные награды военнослужащим вручены за мужество и героизм, проявленные при освобождении Красного Лимана.

«Товарищи солдаты, сержанты и офицеры. Я имею честь славить вас — лучших сынов Отечества. Родина, весь российский народ гордится вами. С вас будет брать пример подрастающее поколение. Враг будет разбит, победа будет за нами. Благодарю вас за отличное выполнение должностных обязанностей, честное выполнение воинского долга», — отметил Лапин, вручая награды.

Военнослужащим, в частности, вручены орден Мужества, медаль «За боевые отличия». медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Среди награжденных — спецназовцы, мотострелки, танкисты.