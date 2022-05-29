Тайшет, Иркутская область, , 09:31 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 29 мая известило о возбуждении уголовного дела по факту смерти рабочего на производстве в Тайшете.

В Тайшете возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на производстве СКР

По версии следствия, должностными лицами лесоперерабатывающего предприятия не были обеспечены безопасные условия труда и контроль за соблюдением требований охраны труда. 17 мая в результате допущенных нарушений работник организации при подаче опилок зацепился одеждой за транспортерную ленту, в результате чего механизмом его затянуло в станок для удаления и обработки отходов. 47-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи СК проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительно установлено, что мужчина во время работы нарушил требования техники безопасности при подаче опилок на транспортерную ленту.

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