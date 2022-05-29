Пекин, , 09:29 — REGNUM Завершены лётные испытания гражданского среднего многоцелевого вертолёта AC352. Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на Корпорацию авиационной промышленности Китая (AVIC).

Тяжелый вертолет AC313 (сс) Danny Yu

Второй этап испытаний проводился для проверки надёжности всех систем вертолёта при дальних полётах. Также в ходе испытаний было проверено соответствие модели требованиям сертификации лётной годности.

Испытания включали дневные и ночные полёты. Все системы AC352 в ходе испытаний отработали в штатном режиме.

Вертолёт AC352 разработан корпорацией AVIC совместно с компанией Airbus Helicopters. Он может перевозить до 16 пассажиров при максимальном взлетном весе 7,5 тонны.

Испытания для сертификации лётной годности стартовали в конце 2019 года. Новая модель вертолёта должна существенно расширить возможности малого авиастроения КНР.