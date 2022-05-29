Запорожье, Украина, , 09:21 — REGNUM В Запорожской области могут быть организованы выездные бригады сотрудников МВД РФ, которые будут принимать документы на получение российского паспорта. Об этом 29 мая рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Паспорт

«Сейчас только подготовлены структуры для приема, принимать должны сотрудники МВД России, а у нас их физически толком нет, поэтому сейчас прорабатываются варианты, как все это будет организовано. Возможно, будут выездные группы», — сказал он в интервью ТАСС.

Также Рогов отметил, что ранее подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о получении гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей в упрощенном порядке вдохновил граждан этих регионов, в результате чего сотни людей идут ежедневно в каждый из органов власти с заявлениями, просьбами и вопросами.

«Это, знаете, эмоциональный подъем, сравнимый, может быть, с Русской весной в Крыму 2014 года. Причем, что показательно, значительная часть людей, которая обращается с вопросом о получении российского гражданства, пока еще находится на подконтрольной режиму Зеленского части Запорожской области — в областном центре», — рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки, с 08:00 28 мая до 08:00 29 мая, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики ранения получили два мирных жителя.