Москва, 29 мая, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В России появились новые схемы мошенничества с использованиием поддельных сайтов, рассказал гендиректор сервиса бронирования жилья «Суточно. ру» Юрий Кузнецов.

David Whelan Русский хакер

По его словам, в сезон отпусков мошенники часто прибегают к созданию копий страниц популярных площадок по аренде жилья и продаже билетов. Эксперт советует вбивать нужный адрес сайта вручную, заходить из закладок или через поисковики, передает «Прайм».

Среди популярных схем обмана — запрос предоплаты при бронировании, а также частные объявления о продаже горящего тура по минимальной цене, которые оказываются фиктивными.

«Лучший способ обезопасить себя — бронировать билеты и жилье только на проверенных площадках», — добавил эксперт.