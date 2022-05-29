Ростов-на-Дону, 29 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону до утра 30 мая приостановили работу трёх троллейбусных маршрутов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Mosgortrans.ru Троллейбус

«До 5:00 мск 30 мая будет временно приостановлено движение троллейбусов по муниципальным маршрутам № 8,10 и 12», — сказано в сообщении.

Меры приняты в связи с аварийными работами на электрооборудовании. На время приостановки троллейбусного движения подвижной состав будет курсировать по другим городским маршрутам.