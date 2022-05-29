Иркутск, 29 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Два уголовных дела возбуждено накануне по фактам лесных пожаров в Тайшетском районе Иркутской области, сообщает 29 мая телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

Пресс-служба ГУ МЧС Пожар

Так, для установления причины одного из лесных пожаров в Тайшетском районе были привлечены эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Изъятые на месте пожара доказательства и проведённая экспертиза позволили специалистам сделать вывод о том, что причиной одного из пожаров стала эксплуатация трактора с выхлопной системой без искрогасителя. В условиях чрезвычайной пожароопасности это мгновенно привело к возгоранию сухой травы в лесном массиве. Подозреваемый — работник фермерского хозяйства, который эксплуатировал технику с нарушениями. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время специализированной группой Главного управления продолжается работа по расследованию обстоятельств лесных пожаров в Тайшетском районе. Дознаватели МЧС России организовали профилактические рейды в сельских населенных пунктах района и прилегающих к ним лесных массивах. Основная задача — разъяснить населению опасность использования открытого огня, запрет на любую деятельность в лесу, возможные последствия нарушений правил пожарной безопасности и ответственность за нарушения требований законодательства. Сегодня патрулирование продолжается.

Всего по фактам лесных пожаров в Иркутской области возбуждено 20 уголовных дел, по 8-ми установлены виновные лица, проводится дознание.

В целях контроля запрета на посещение гражданами лесов организована работа 47 стационарных и 117 передвижных межведомственных постов.

Для защиты населенных пунктов в территориальном гарнизоне приведена в готовность к применению техника 6 опорных пунктов по тушению крупных пожаров. В населенных пунктах выставлено 28 временных пожарных постов.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 29 мая в Иркутской области действует два лесных пожара на площади 357 га в Иркутском и Нижнеудинском районах.

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