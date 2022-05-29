Донецк, , 09:16 — REGNUM За минувшие сутки, с 08:00 28 мая до 08:00 29 мая, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики ранения получили 2 мирных жителя, сообщает МЧС ДНР.

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Между тем, за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 255 человек, включая 13 детей.

В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению.

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