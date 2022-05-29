Иркутск, 29 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Согласно данным ГУ МЧС РФ по Иркутской области, за сутки 28 мая, в регионе произошло 27 пожаров.

МЧС Пожары в Приангарье

Два пожара случилось в многоквартирных домах, два — в частных жилых домах, шесть раз пожарные выезжали на тушение горящих хозяйственных построек, горели один садовый дом, три неэксплуатируемых строения, два автомобиля. Зарегистрирован один ландшафтный пожар и девять случаев горения мусора. Погибших, пострадавших нет.

По предварительной информации, в 16 случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём, 6 пожаров произошло по причине короткого замыкания, 3 пожара — по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации речного отопления, причиной 2 пожаров стал поджог.

Для предотвращения пожаров в жилье в Иркутской области продолжают работать межведомственные патрульные группы. Действует особый противопожарный режим.

Накануне проведено 7454 подворовых обхода. Мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктированы 11 462 человека.

По результатам работы за сутки составлено 7 протоколов об административных правонарушениях в населенных пунктах и садоводствах.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 29 мая в Иркутской области действует два лесных пожара на площади 357 га в Иркутском и Нижнеудинском районах.

Читайте также: Число лесных пожаров в Приангарье сократилось до двух