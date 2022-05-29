Москва, , 09:08 — REGNUM В апреле 2022 года количество выпущенных в России кредитных карт впервые превысило 50 миллионов и из них по 2,9 миллиона кредиток была допущена просрочка более 90 дней. Это 29 мая следует из подсчетов бюро кредитных историй «Эквифакс», которые приводит РИА Новости.

Кредитные карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно этим данным, портфель кредитных карт банков из России в апреле текущего года установил новый исторический максимум, увеличившись на 1,05% — до рекордных 1,4 триллиона рублей. При этом количество выпущенных кредитных карт выросло на 1,3% и составило 50,1 миллиона карт.

«Рост объема портфеля кредитных карт объясняется особенностью самого вида кредитования. Зачастую держатель кредитной карты использует установленный лимит в минимальных объемах или вовсе не пользуется кредитным лимитом до тех пор, пока не возникает острая потребность. В таком случае увеличивается так называемая утилизация лимита, что и произошло в настоящее время — потребители стали более активно пользоваться ранее установленными по картам лимитами, что и привело к росту объема портфеля», — пояснили в компании.

В то же время, отмечается, что вследствие такого роста также увеличилась просроченная задолженность. По данным аналитиков, число кредиток с просроченной более 90 дней задолженностью увеличилось на 2,2%, составив 2,913 миллиона карт и это стало новым рекордом для данного сегмента. Также объем просроченных платежей вырос на 1,9% — до максимальных 175,5 миллиарда рублей.

«Сам по себе рост объема просроченной задолженности не является чем-то критичным для рынка, для которого важно отсутствие роста доли этой задолженности. По итогам апреля данный показатель изменился крайне незначительно (на 0,1 процентного пункта) на фоне более значительного роста портфеля как в апреле, так и по итогам четырех месяцев текущего года», — заключили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ставки по вкладам в рублях снизил с 28 мая Сбербанк и теперь их максимальная доходность составляет 9,5% вместо 12%.