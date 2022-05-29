Москва, 29 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В апреле 2022 года количество выпущенных в России кредитных карт впервые превысило 50 миллионов и из них по 2,9 миллиона кредиток была допущена просрочка более 90 дней. Это 29 мая следует из подсчетов бюро кредитных историй «Эквифакс», которые приводит РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредитные карты

Согласно этим данным, портфель кредитных карт банков из России в апреле текущего года установил новый исторический максимум, увеличившись на 1,05% — до рекордных 1,4 триллиона рублей. При этом количество выпущенных кредитных карт выросло на 1,3% и составило 50,1 миллиона карт.

«Рост объема портфеля кредитных карт объясняется особенностью самого вида кредитования. Зачастую держатель кредитной карты использует установленный лимит в минимальных объемах или вовсе не пользуется кредитным лимитом до тех пор, пока не возникает острая потребность. В таком случае увеличивается так называемая утилизация лимита, что и произошло в настоящее время — потребители стали более активно пользоваться ранее установленными по картам лимитами, что и привело к росту объема портфеля», — пояснили в компании.

В то же время, отмечается, что вследствие такого роста также увеличилась просроченная задолженность. По данным аналитиков, число кредиток с просроченной более 90 дней задолженностью увеличилось на 2,2%, составив 2,913 миллиона карт и это стало новым рекордом для данного сегмента. Также объем просроченных платежей вырос на 1,9% — до максимальных 175,5 миллиарда рублей.

«Сам по себе рост объема просроченной задолженности не является чем-то критичным для рынка, для которого важно отсутствие роста доли этой задолженности. По итогам апреля данный показатель изменился крайне незначительно (на 0,1 процентного пункта) на фоне более значительного роста портфеля как в апреле, так и по итогам четырех месяцев текущего года», — заключили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ставки по вкладам в рублях снизил с 28 мая Сбербанк и теперь их максимальная доходность составляет 9,5% вместо 12%.