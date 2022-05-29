Усть-Илимск, Иркутская область, 29 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 29 мая сообщает подробности о серьёзном пожаре, случившемся минувшей ночью в городе Усть-Илимске.

76.mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 22:23 местного времени. На улице Энтузиастов в 9-этажном панельном доме горели электрощитовые с 5 по 8 этажи. Дым заполнил подъезд и отрезал жильцам путь эвакуации.

На место происшествия прибыли 4 пожарных расчёта. 12 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Двумя звеньями газодымозащитной службы с помощью индивидуальных устройств защиты дыхания из дома были спасены ещё семеро человек.

Пожар был потушен в считанные минуты. Никто не пострадал. Причиной пожара стало короткое замыкание.

Как сообщало ИА REGNUM, короткое замыкание стало причиной возгорания в автосервисе по ремонту грузовой техники на улице Карла Маркса в Ангарске.

Читайте также: В Ангарске потушили пожар в автосервисе, есть пострадавший