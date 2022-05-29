Ханой, 29 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Вьетнама за первые 5 месяцев 2022 г. сократился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., передает VNA.

Вьетнам

По данным министерства планирования и инвестиций страны, за первые 5 месяцев освоено до $7,71 млрд прямых иностранных инвестиций, что на 7,8% больше, чем за тот же период 2021 года. По состоянию на 20 мая общий их объем сократился на 16,3% в годовом исчислении и составил всего $11,71 млрд.

В указанный период зарегистрировано 578 новых проектов на сумму почти $4,12 млрд, что на 53,4% меньше. При этом совокупная стоимость покупки акций иностранными инвесторами выросла на 51,6$ — до $1,98 млрд.

Иностранный капитал направили в 18 из 21 сектора экономики.