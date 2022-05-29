Токио, , 09:02 — REGNUM Японская компания Toyota понизила планируемые объёмы производства автомобилей на июнь 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Toyota

Крупнейший автопроизводитель Японии снизил производственные планы на первый месяц лета на 50 тысяч автомобилей. Неделей ранее в компании уже пересматривали планы на июнь, сократив производство на 100 тысяч.

Таким образом, Toyota в июне выпустит не более 800 тысяч автомобилей. В компании признали, что это может сорвать годовой план по производству 9,7 млн авто.

В японской компании объяснили снижение производственных планов сбоями в цепочках поставок комплектующих из-за карантинных мер в Китае. Представители Toyota отметили сохраняющаяся неопределённость с поставками из Шанхая.

Китай является крупнейшим в мире автомобильным рынок и мировым производственным гигантом. Сбои в поставках и продажах в Китае влияют и на японских автопроизводителей. Ранее производственные планы снизили японские компании Honda и Subaru.