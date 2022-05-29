Луганск, , 09:01 — REGNUM ВСУ выпустили по Первомайску 6 снарядов. Об этом 29 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.45 с направления н.п. Горское по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (6 снарядов)», — отмечается в сообщении.

Ранее представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике (ДНР).

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