Оренбург, , 09:00 — REGNUM В Оренбургской области за пять дней обнаружили 11 случаев незаконного вылова рыбы. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Рыба pasja1000

Всего полицейские изъяли 811 метров рыболовных сетей, семь единиц орудий для нелегального лова, 36 снастей и два транспортных средства. По трём фактам проводятся проверки Также составлено 12 административных протоколов.

Общий размер ущерба от деятельности браконьеров превысил 120 тыс. рублей. Правонарушители выловили более 400 штук рыб разных пород.