Запорожье, Украина, , 08:56 — REGNUM Порядка 4-х месяцев потребуется Запорожской области, чтобы полностью отказаться от гривны и перейти на расчеты в рублях, заявил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

Рубль © ИА REGNUM

«Чтобы полностью избавиться от гривны, нам понадобится примерно четыре месяца. Может быть, чуть меньше», — отметил он в интервью ТАСС.

Сейчас в регионе идет «перезапуск мирной жизни», на протяжении последних трех месяцев было время, когда гривны не было уже, а рубля не было еще.

«Поэтому мы с большой радостью восприняли инициативу президента РФ Владимира Владимировича Путина по поводу 10 тыс. рублей наиболее незащищенным категориям населения… Сегодня эти выплаты идут полным ходом», — добавил он.

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