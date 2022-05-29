Ньон, Швейцария, 29 мая, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Ерохин признан лучшим игроком завершившейся Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА сезона-2021/2022 по точности передач. Об этом 29 мая сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Ерохин

При этом на групповой стадии турнира 32-летний российский футболист принимал участие во всех шести матчах «Зенита», однако ни в одном из них не вышел на игровое поле в стартовом составе и провел в общей сложности в игре 107 минут. За это время он отдал 27 передач, из которых 26 оказались точными (98%).

Вторым по этому показателю стал защитник «Барселоны» Эрика Гарсия, отдавший 197 точных пасов из 203 (97,5%) в четырех встречах. Третьим — голкипер мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх, принявший участие в одном матче и отдавши 32, из которых 31 оказалась точной (97%).

Отметим, «Зенит» занял третье место в своей группе турнира ЛЧ с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме», что позволило российской команде сыграть в 1/16 финала Лиги Европы, где санкт-петербургский клуб уступил по сумме двух встреч «Бетису» из Севильи (2:3, 0:0).