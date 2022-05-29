Лондон, , 08:53 — REGNUM Посол РФ в Великобритании Андрей Келин оценил планы Москвы по использованию тактического ядерного оружия на территории Украины.

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По его словам, РФ не использует данный вид оружия в подобных конфликтах в соответствии с российской военной доктриной.

«У нас есть строгий перечень условий применения тактического ядерного оружия. В основном речь идет, когда под угрозой существование государства. С текущей операцией это не имеет ничего общего», — отметил он в интервью BBC.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.