Таллин, , 08:48 — REGNUM Еврокомиссия ищет русскоязычного консультанта, который будет «бороться с дезинформацией» и «укреплять отношения» с русскоговорящей аудиторией в Эстонии.

Эстония

Согласно описанию должности, передает RT, большую часть рабочего времени сотрудник будет отслеживать «угрозы» в эстонских аккаунтах ЕК и мониторить «настроения онлайн-аудитории по различным темам».

Наиболее важными темами обозначены «цифровое и экономическое восстановление», «солидарность с Украиной», а также вакцинация и экология.