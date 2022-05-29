Москва, 29 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Родители 9-классников потратили на подготовку своих детей к выпускным почти на 30% больше, чем в 2021 году, а родители 11-классников — на 15% больше. Об этом передает РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной

Организация выпускного после 11 класса стоит в среднем 15 тыс. руб. Родители московских выпускников потратили по 18,5 тыс. руб. на организацию праздника, в Санкт-Петербурге — на 1 тыс. руб. меньше.

Выпускные платья 11-классниц обошлись в среднем в 14,5 тыс., костюмы для 11-классников — в 16,5 тыс.

Опрос проводился с 1 по 27 мая, в нем приняли участие 3000 родителей выпускников школ со всей страны.