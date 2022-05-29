Запорожье, Украина, , 08:38 — REGNUM Запорожская область традиционно экспортировала в РФ продукцию на миллиарды долларов, но Украина преступным образом заблокировала данную возможность для региона. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Промышленная площадка исторической Новороссии просто колоссальная … Только в Запорожской области объем экспорта в РФ всегда считался в миллиардах долларов», — отметил он в интервью ТАСС.

Данный товарный обмен был «не просто скрыт, а преступно заблокирован» без возможности взаимодействия Запорожской области и России, добавил он.