Ростов-на-Дону, 29 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону обрушился фасад здания, о чём сообщили очевидцы в социальных сетях. Кадры с места происшествия появились 29 мая в паблике «Ростов Главный».

Екатерина Булатова ИА REGNUM В старом Ростове

Как утверждает автор фотоснимков и видеокадров, инцидент случился в центре города. Предположительно, часть фасада здания обрушилась на улице Семашко недалеко от улицы Московской.

Информации о пострадавших нет.