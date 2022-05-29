Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 08:32 — REGNUM Охват пяти бразильских телеканалов, использующих для вещания российский спутник «Экспресс-АМ8», составляет более 40 млн человек, заявил директор компании Romantis Brazil Андре Бальтазар. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Спутник Minsvyaz.ru

Представители российской госкомпании «Космическая связь» и Romantis Brazil обсудили дальнейшее взаимодействие на семинаре SSPI 2022 в Рио-де-Жанейро. В этом семинаре участвовали представители регулирующих органов и ведущих спутниковых операторов мира.

Глава Romantis Brazil Андре Бальтазар отметил успешный опыт использования российского спутника «Экспресс-АМ8», позволяющего распространять бразильские телеканалы в С-диапазоне.

«Romantis Brazil намерены продолжить развитие услуг на «Экспресс-АМ8» на основе существующих лицензий и нашего центра мониторинга в городе Уберландия», — добавил Бальтазар.

Глава компании «Космическая связь» Алексей Волин подчеркнул, что Бразилия является одним из самых важных партнёров для российского спутникового оператора. Он подчеркнул, что российские спутники помогут бразильским компаниям создавать оптимальные сети.

Космический аппарат «Экспресс АМ8» выведен на околоземную орбиту в сентябре 2015 года. Спутник введён в эксплуатацию в декабре того же года.

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