Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Победа Киева в украинском конфликте практически невозможна. Об этом 29 мая написал бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу, в своей статье для журнала American Conservative.

Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»

Как отметил Бэндоу, нынешняя американская администрация переоценивает возможности киевского режима в его противостоянии спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

«Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», — написал он в своей статье.

Кроме того, бывший помощник Рейгана отметил, что в сложившейся ситуации, как он считает, американским властям необходимо добиться от Киева урегулирования сложившейся ситуации путем дипломатии.

«США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое», — заключил Бэндоу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак рассказал, что, по его мнению, Вашингтон запретил Польше посылать на Украину своих военных из-за опасения возникновения прямой конфронтации между НАТО и Россией.