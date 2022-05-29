Москва, , 08:30 — REGNUM В Москве и области 29 мая ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Погода в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Днем в мегаполисе воздух прогреется до +16 … +18 градусов, во второй половине дня возможна гроза.

В ночь на 30 мая температура воздуха может опуститься до +6 градусов. Влажность воздуха составит 81%.

Ветер юго-западный, 5−10 м/с с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление — 744 мм рт. ст.

В Московской области ожидается +14 … +19 градусов, ночью — от +5°C до +3°C. Влажность воздуха — 84%.