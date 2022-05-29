Париж, , 08:24 — REGNUM Полиция задержала 68 человек в Париже из-за беспорядков во время финала Лиги чемпионов.

По данным L'Équipe, почти 240 человек получили травмы. Против болельщиков «Ливерпуля» силовики применили дубинки и щиты в фан-зоне.

Встреча «Ливерпуля» и «Реала» была отложена более чем на 30 минут из-за того, что английские фанаты пытались прорваться на «Стад де Франс». Перед стадионом произошла давка, а после победы испанского клуба (1:0) беспорядки продолжились в центре Парижа.

УЕФА совместно с властями начал расследование случившегося.