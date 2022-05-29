Кувандык, Оренбургская область, 29 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Под Кувандыком в Оренбургской области у 65-летнего гражданина изъяли винтовку и 41 патрон к ней. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Оружие оказалось малокалиберным. На месте заводского номера были обнаружены следы грубой механической обработки.

Пенсионер пояснил полицейским, что всё это осталось после его умершего родственника. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.