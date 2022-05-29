Вашингтон, 29 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Страны Европейского союза постепенно уступают требованию президента РФ Владимира Путина об оплате российского природного газа в рублях. Об этом 29 мая написали обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли в своей статье для агентства Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По мнению авторов статьи, страны Евросоюза, скорее всего, приход к тому, чтобы «достичь предела» своих возможностей в антироссийских санкциях и не могут нанести серьезный удар по «прибыльной энергетической отрасли».

«Внимание было сфокусировано на отказе Венгрии поддержать санкции, но и другие страны уступают требованию (президента РФ Владимира) Путина оплачивать газ в рублях», — говорится в материале.

Также они отметили, что европейские компании повсеместно покупают российский газ с рублевых счетов, несмотря на «неоднозначные» предупреждения Европейской комиссии.

«Нелицеприятная картина демонстрирует то, насколько ограничен ЕС в том, чтобы подкрепить жесткую риторику действиями, для чего необходимо единодушие всех 27 стран-членов», — указывается в статье.

Кроме того, уточняется, что, как считают обозреватели, между восточными и западными странами — членами ЕС начался раскол в вопросах венной помощи киевскому режиму, возможности переговоров с Москвой и условий, которые Киев должен принять в случае заключения мирного соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил об укреплении рубля до «исторического максимума».