Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп заявил об укреплении рубля до «исторического максимума».

Трамп Gage Skidmore

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«Посмотрите на их валюту (рубль — прим.) — она на рекордно высоких уровнях, так как цена на нефть растет до небывалых прежде значений — выше, чем когда-либо», — отметил Трамп во время выступления на митинге в Вайоминге. Он добавил, Россия зарабатывает «состояние» на продаже нефти по выросшим ценам.

Трамп предположил, что спецоперацию на Украине могла бы остановить нефть по $30−40 за баррель.

Цены на нефть резко выросли после начала спецоперации на Украине на фоне введения санкций странами Запада. 27 мая баррель нефти торговался дороже $118 впервые с 9 марта.