Вашингтон, 29 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп заявил об укреплении рубля до «исторического максимума».

Gage Skidmore Трамп

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«Посмотрите на их валюту (рубль — прим.) — она на рекордно высоких уровнях, так как цена на нефть растет до небывалых прежде значений — выше, чем когда-либо», — отметил Трамп во время выступления на митинге в Вайоминге.

Он добавил, что Россия зарабатывает «состояние» на продаже нефти по выросшим ценам.

Трамп предположил, что спецоперацию на Украине могла бы остановить нефть по $30−40 за баррель.

Цены на нефть резко выросли после начала спецоперации на Украине на фоне введения санкций странами Запада. 27 мая баррель нефти торговался дороже $118 впервые с 9 марта.