Чита, , 08:13 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 29 мая 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 825 (+22 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем 165 870 пациентов (+9 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв составляет 2677 человек (+1 за сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 20 человек находится в тяжелом состоянии (+2 за сутки), один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (0 за сутки).

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 343 забайкальца скончалось от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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