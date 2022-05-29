Сакраменто, США, 29 мая, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Виновным в планировании подрыва штаб-квартиры демократов в городе Сакраменто в 2020 году признал себя Бенджамин Роджерс, житель американского штата Калифония. Об этом 28 мая сообщает Daily Mail.

Американский суд

Уточняется, что 46-летний мужчина дал признательные показания ещё 27 мая и сейчас он остаётся под арестом в ожидании приговора суда, который будет вынесен 30 сентября.

Как заявил адвокат Роджерса, его подзащитный «взял на себя ответственность, и он хочет заплатить свой долг обществу и возобновить продуктивную жизнь, быть хорошим отцом, хорошим мужем и хорошим семьянином». При этом уточняется, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Напомним, Роджерс был задержан в январе 2021 года, за несколько дней до инаугурации президента США Джозефа Байдена. Минюст США сообщил, что у задержанного было обнаружено 49 единиц огнестрельного оружия, внушительный склад боеприпасов и пять самодельных взрывных устройств.