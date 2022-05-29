Москва, , 08:08 — REGNUM Вашингтон запретил Польше посылать на Украину своих военных из-за опасения возникновения прямой конфронтации между НАТО и Россией. Такое мнение 29 мая высказал бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил в беседе с RT экс-командующий ВДВ РФ, польские войска под своим национальным флагом не будут направлены на Украину и добавил, что на украинской территории возможно появление наемников или добровольцев из Польши, но не кадровых военных.

«Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши», — сказал он.

При этом Шпак уточнил, что в случае, если начнется Третья мировая война, это чревато глобальным ядерным конфликтом и в нем «не будет победителей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ видит вину Владимира Зеленского в начале спецоперации на Украине.