Барнаул, , 08:05 — REGNUM Алтайский край, где почти половина населения проживает в сельской местности и не имеет возможности пользоваться газом, похоже, ждёт тяжелейшая зима. Как сообщил 29 мая в своем телегам-канале глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин, чтобы запастись топливом на зиму, селянам необходимо располагать, как минимум 70 тысячами рублей, тогда как средняя пенсия и зарплата по региону составляет, примерно, 16 500 и 32 000 рублей соответственно.

Дрова Владимир Станулевич © ИА REGNUM

«Уже сейчас предельно ясно, что многие люди будут испытывать серьезные сложности с приобретением твердого топлива — дров и угля. Напомню, что многие жители нашего региона о газификации только мечтают. Так вот: уголь народ покупает (у кого есть деньги, конечно) уже у нас в Первомайском районе за 4200 рублей за тонну. С доставкой тонна угля обходится 5000 рублей.

Берёзовые дрова долгатьем предприятия лесной отрасли стали отпускать по 4000 рублей за кубометр. Эти дрова нужно ещё распилить на чурки и расколоть. Получаются все те же 5000 рублей за кубометр. Рост цены по сравнению с прошлым сезоном — в два раза. Посчитаем по минимуму: пусть нужно приобрести 4 тонны угля и 10 кубометров дров, чтобы перезимовать.

Получается 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. Средняя пенсия в Алтайском крае составляет примерно 16 500 рублей, а многие получают и того меньше. Средняя зарплата — ну пусть 32 000 рублей, а многие, особенно в сельской местности, получают меньше. Как ни крути, для того, чтобы перезимовать, семье необходимо потратить больше двух среднемесячных зарплат или больше четырех среднемесячных пенсий. Не есть, не покупать лекарства, не оплачивать электроэнергию… Чтобы не замёрзнуть зимой. Мне скажут: предусмотрены компенсации для льготников. Но чтобы эту компенсацию получить, нужно сначала купить. На что?», — отмечает Олег Боронин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Алтайский край стоит на пороге отопительного кризиса, начали говорить еще осенью 2021 года в Локтевском, Третьяковском, Змеиногорском и ряде других районов. В конце 2021 года «угольный» вопрос российскому президенту Владимиру Путину в ходе пресс-конференции задала журналист издания «ПолитСибРу» из города Барнаула Александра Черданцева.

Глава государства дал ряд поручений «принять исчерпывающие меры в целях бесперебойного обеспечения углем производителей тепловой энергии и населения в зимний период 2022 года, в том числе обеспечить населенные пункты точками реализации угля населению по доступным ценам».

Недавно власти региона заявили о том, что в связи с ростом предельных максимальных цен на уголь на 21,4% помощь в его приобретении будет оказана гражданам. На эти цели будет направлено около 1 миллиарда рублей.

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