Донецк, , 08:02 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку. Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибра 122 мм. ️07:45 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Гольмовский снарядами калибра 122 мм.

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