Москва, 29 мая, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Европейские страны в 2022–2023 годах не смогут прожить без поставок газа из России. Заместить его дополнительными объемами сжиженного природного газа не получится, считает замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» центра стратегических разработок Сергей Колобанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«2022 год и зиму 2023 года без российского газа Европа точно не проживет: так быстро заместить потребности с помощью СПГ не получится», — публикует 29 мая комментарии эксперта РИА Новости.

Не меньше полугода займет только оформление договоров аренды, доставка, установка и подключение к газотранспортным системам плавучих терминалов. По оценке эксперта, в 2022 году Европа снизит потребление российского газа примерно на 30 млрд кубометров. Говорить о завершении прокачки газа можно будет не раньше 2024–2025 годов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Европейском союзе продолжается затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки нефти из России.

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