Манила, , 07:57 — REGNUM Национальная комиссия по телекоммуникациям Филиппин одобрила регистрацию компании Starlink Internet Services Philippines, которая будет предоставлять услуги спутниковой интернет-связи в стране. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Филиппины стали первой страной в Юго-Восточной Азии, в которой разрешена деятельность Starlink. Ранее в 2022 году президент Филиппин Родриго Дутерте подписал закон, разрешающий до 100% иностранной собственности на государственные услуги на Филиппинах.

Ожидается, что спутниковый интернет от Starlink будет востребован в сельских районах и регионах, неохваченных наземной инфраструктурой интернет-связи. По данным DataReportal, в январе 2021 года доступ к интернету имели 67% из 110 жителей страны.

Starlink является дочерней организацией американской компании SpaceX. Развёртывание спутников этой системы ведётся с 2018 года. В настоящее время общее количество запущенных спутников Starlink превысило 2600.

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